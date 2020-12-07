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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da feci olay: “Köpeğime iyi bakın” dedi intihar etti

İstanbul’da feci olay: “Köpeğime iyi bakın” dedi intihar etti

Olay yeri

Psikoloji Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

-Olayın yaşandığı bina
-Ekiplerin girmesi
-Arkadaşlarının koşarak gelmesi
-Gencin köpeği
-Arkadaşlarının ilgilenmesi
-Cenazenin çıkışı
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) -- Kağıthane’de 21 yaşındaki genç dedesinin tabancasıyla başına sıkarak intihar etti- Üniversite öğrencisi gencin Amerikan futbolcusu olduğu öğrenildi- Gencin evinin önüne gelen takım arkadaşları da sinir krizi geçirdi İSTANBUL

- Kağıthane’de üniversite öğrencisi ve aynı zamanda Amerikan futbolu oyuncusu olan 21 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla evinde başına ateş ederek intihar etti. Olay sonrasın gencin evinin önüne gelen takım arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Dedesini ve annesi kısa süre önce kaybeden gencin intihardan önce arkadaşına, “Bu kararı olmak kolay olmadı, köpeğim size emanet iyi bakın” dediği ortaya çıktı. Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin içerisindeki binada yaşayan Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Cengiz Kaan Demirbaş (21), evinde tek başına olduğu sırada tabancayla başına 1 el ateş etti. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak içeriye girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından gencin hayatını kaybettiği belirlendi. “Köpeğim size emanet iyi bakın” notunu bırakmış Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, evde yaptıkları çalışmada gencin intihar ettiği tabancanın dedesine ait olduğu belirlendi. Gencin dedesinin 1 hafta ve annesinin ise ondan bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sebeple psikolojik bunalıma girdiği düşünülen gencin, arkadaşına “bu kararı olmak kolay olmadı, köpeğim size emanet iyi bakın” mesajını attıktan sonra intihar ettiği tespit edildi. Takım arkadaşları sinir krizi geçirdi Öte yandan üniversitenin Amerikan Futbolu takımında oynadığı öğrenilen Demirbaş’ın olayı haber alan takım arkadaşları da ise koşarak olay yerine geldi. Arkadaşlarının öldüğünü öğrenen arkadaşları olay yerine sinir krizi geçirdi. Gencin not bırakarak emanet ettiği “Coy” isimli köpeğini ise arkadaşları teslim aldı. Gencin köpeğini arkadaşları teslim aldı Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni buradaki incelemelerinin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı. (DCC-
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