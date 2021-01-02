Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da far çetesi çökertildi

İstanbul’da far çetesi çökertildi

Güvenlik kameraları görüntüsü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Şubeden çıkış görüntüsü

( İSTANBUL )- Far hırsızlığı kamerada İSTANBUL

- İstanbul’da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızları polis ekiplerince yakalandı. Şahısların 200 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı öğrenildi. Far hırsızlığı kameraya yansıdı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Maltepe ve Kartal'da Kasım ve Aralık aylarında meydana gelen 11 adet far hırsızlığı yapıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, olayların meydana geldiği bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerlerine araçla geldiklerini ve park halinde bulunan otomobillerin farlarını saniyeler içerisinde sökerek çalıp kaçtıklarını belirledi ve şahısları yakalamak için geniş kapsamlı teknik ve fiziki takip başlattı.Yılbaşı öncesi operasyonHırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şahısların önce eşkalilerini daha sonra kimliklerini tespit eden ekipler, 28 Kasım günü yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheliyi evlerinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelilerden Mustafa B.(35), oto tamirci olduğu ve diğer 3 şüphelinin genellikle gece saatlerinde çaldıkları farları Mustafa B.’nin dükkanına getirip orada satıldığı bilgisi elde edildi. Diğer 3 şahıstan Emir B.(19), 13 suç kaydı, Mahmut A. (21) 33 suç kaydı ve Hamza M. (20) 5 suç kaydı olduğu bilgisi öğrenildi. Gözaltına alınan Hamza M, Mahmut A ve Emin B. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa B.’ise savcılığın aldığı kararla serbest bırakıldı.Saniyeler içerisinde çaldılarGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsıların olay yerlerine araçla geldikleri ve park halindeki araçların farlarını saniyeler içerisinde çaldıktan sonra araçlarına binerek olay yerlerinden ayrıldıkları görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı