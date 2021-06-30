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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da dehşete düşüren anlar kamerada... Köpekten kaçmak isterken kamyon çarptı

İstanbul'da dehşete düşüren anlar kamerada... Köpekten kaçmak isterken kamyon çarptı

Güvenlik kamerası olay anları

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Altın Gözaltı 

-Ağır yaralanan gencin fotoğrafları

( İSTANBUL )- Dehşet anları kameralara yansıdı İSTANBUL

- Büyükçekmece’de Ekrem Binak isimli genç, kaldırımda yürürken köpeğin havlamasından korkarak yola atladı. Bu sırada cadde hızla seyreden kamyon, Binak'a çarparak ağır yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Büyükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ekrem Binak, kaldırımda yürürken bir köpeğin yanında havlamasıyla korkup yola atladı. Bu sırada yoldan geçen kamyon Binak’a çarptı. Binak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla ile gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. İfadesinin ardından bırakıldı. Feci kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Binak’ın yolda yürürken köpeğin havlayarak üstüne gelmesi ve sonrasında ise yola atlaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise Binak’a kamyonun çarpması yer alıyor. (Md-ÖFA
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