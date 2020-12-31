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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Boğazında polisten korona ve yılbaşı denetimi

İstanbul Boğazında polisten korona ve yılbaşı denetimi

Denetimler görüntü

Polis Yılbaşı Yılbaşı Kutlaması 

-Sahil güvenlik ekiplerinden detay
-Tekneden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazındaki teknelere yönelik korona ve yılbaşı kutlaması yönelik denetimler gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesiye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00’de itibariyle başladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstanbul Boğazında korona virüs ve yılbaşı kutlamalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 2021’e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, Ataköy Marina’da bulunan demirlemiş teknelerdeki görevliler tek tek korona virüse karşı uyarılarak, kutlamaların yasak olduğu hakkında bilgiler aktarıldı. Denetimler sırasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı. (MB-
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