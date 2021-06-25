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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Beykoz'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Beykoz'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

- Trafik kazası anı güvenlik kamerası görüntüsüBeykoz'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdıİSTANBUL (AA) - Kavacık Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.İki aracın çarpıştığı kazada yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen bir yaya iki arabanın arasında kaldı.Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Güvenlik kamerasının kaydettiği anlarda kazanın meydana gelişi görülüyor.

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