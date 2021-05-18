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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Bayrampaşa'daki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Bayrampaşa'daki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı

- Trafikte tartışan araba sürücüsü ile motor sürücüsünün tartışması - Araç sahibi ve motor sürücüsü birbirleri ile kavga etmeleri - Ambulansın olay yerine gelmesi Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı - Cinayetin firari zanlısını arama çalışmaları sürüyorİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, Mert Kaplan'ın (33) trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ait anlar, güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı.Alınan bilgiye göre, 6 Mayıs'ta 23.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde bozulan bir motosikleti tamir eden Mert Kaplan, yanından hızla geçen otomobil sürücüsünü uyardı.Kendisine gösterilen tepki üzerine duran otomobil sürücüsü Aytekin Ö. ile Kaplan arasında tartışma çıktı.Sürücü Aytekin Ö. yanındaki bıçakla Kaplan'ı elinden ve göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçtı. O esnada olay yerinden geçen bir ambulansı durduran Kaplan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.Ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Güvenlik kamera kayıtlarında, Mert Kaplan ve beraberindeki motosikletli bir kurye ile otomobil sürücüsü Aytekin Ö.'nün tartıştığı, Aytekin Ö.'nün bıçakla Kaplan'ı yaralayıp olay yerinden kaçtığı, Kaplan'ın ayakta ve o esnada olay yerinden geçen bir ambulansı kendisinin durdurduğu anlar görülüyor.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, firari cinayet zanlısı Aytekin Ö.'yü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.Mert Kaplan'ın bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, olay yerine kardeşine ait restorandaki kuryelerin kullandığı motosikletin bozulması üzerine kendisinden yardım istenmesi üzerine gittiği öğrenildi.

Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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