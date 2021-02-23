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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da motosiklet çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da motosiklet çalan şüpheli yakalandı

- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüBayrampaşa'da motosiklet çalan şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir evin önünden motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İsmetpaşa Mahallesi'nde bir konutun önünde park halinde bulunan motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan kişinin V.B. olduğunu tespit etti.Ekipler, yaptığı operasyonda, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde V.B.'yi yakaladı. Şüpheli, çaldığı motosikleti Bağcılar'da bir sokağa park ettiğini itiraf etti.Bunun üzerine ekipler, motosikleti sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlana V.B., "hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası İtiraf Hırsız 

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