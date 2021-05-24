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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının emniyetten çıkmasıBayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.Alınan bilgiye göre, dün Orta Mahalle'de bir evden hırsızlık yapılması olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler C.K., E.K ile yabancı uyruklu A.O.'yu gözaltına aldı.Aramada, şüphelilerin çaldığı iki cep telefonu, pasaport ve 2 bin lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkemece tutuklanırken A.O sınır dışı edildi.

Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri Sınır Dışı 

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