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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Bakırköy’de fiber kablo hırsızları yakalandı

İSTANBUL - Bakırköy’de fiber kablo hırsızları yakalandı

- Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Ele geçirilenlerin kabloların görüntüleriBakırköy’de fiber kablo hırsızları yakalandı - Şüphelilerin kabloyu kesip araçlarına yüklemeleri güvenlik kamerasına yansıdıİSTANBUL (AA) - Bakırköy’de 2 bin 200 metre uzunluğundaki fiber kabloyu çalan şüpheliler yakalandı.Alınan bilgiye göre, 5 şüpheli Yeşilköy Caddesi’nde döşenecek olan fiber internet kablosunu elektrikli hızar makinesiyle kesti. Kendilerine görevli süsü vermek için işçi yeleği de giyen şüpheliler kestikleri yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen kabloyu geldikleri kamyonetin kasasına yükledi.Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 4 şüpheli polis merkezindeki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kırköy Polis Merkezi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

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