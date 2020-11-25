İSTANBUL - Bakırköy’de fiber kablo hırsızları yakalandı
- Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Ele geçirilenlerin kabloların görüntüleriBakırköy’de fiber kablo hırsızları yakalandı - Şüphelilerin kabloyu kesip araçlarına yüklemeleri güvenlik kamerasına yansıdıİSTANBUL (AA) - Bakırköy’de 2 bin 200 metre uzunluğundaki fiber kabloyu çalan şüpheliler yakalandı.Alınan bilgiye göre, 5 şüpheli Yeşilköy Caddesi’nde döşenecek olan fiber internet kablosunu elektrikli hızar makinesiyle kesti. Kendilerine görevli süsü vermek için işçi yeleği de giyen şüpheliler kestikleri yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen kabloyu geldikleri kamyonetin kasasına yükledi.Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 4 şüpheli polis merkezindeki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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