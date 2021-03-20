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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Bağcılar'daki konfeksiyon atölyesindeki patlama güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Bağcılar'daki konfeksiyon atölyesindeki patlama güvenlik kamerasına yansıdı

- Patlama anı ve üzerindeki kıyafetleri yanan kişinin söndürülmeye çalışılması güvenlik kamerası görüntüsüİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir konfeksiyon atölyesinin pres makinesinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Güvenlik kamerası kayıtlarında, işçilerin pres makinesinin başında çalıştığı, daha sonra patlamanın meydana geldiği ve işçilerin sağa sola kaçıştıkları görülüyor.Bir işçinin üzerindeki elbisenin yandığı ve diğer işçilerin de ellerindeki kumaşlarla alevlere müdahale ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor. - OlayMahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesindeki pres makinesinde, 18 Mart'ta henüz bilinmeyen nedenle küçük çaplı patlama meydana gelmişti.Patlama sırasında makinenin yanında çalışan 3 işçi, hafif şekilde yaralanmıştı.

Kamera Güvenlik Kamerası Pres Makinesi Kaçış 

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