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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Avcılar'da zincirleme trafik kazası

İSTANBUL - Avcılar'da zincirleme trafik kazası

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüAvcılar'da zincirleme trafik kazasıİSTANBUL (AA) - Avcılar'da seyir halindeki otomobil 12 araca çarparak hasar verdi.Alınan bilgiye, D - 100 Karayolu Avcılar istikametinde yan yolda seyreden otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple önce seyir halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarında park halindeki araçlara da zarar verdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri toplamda 12 aracın hasar gördüğünü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Trafik Kazası Polis Merkezi Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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