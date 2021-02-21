İSTANBUL - Ataşehir'de köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
- Saldırı anı güvenlik kamerası kayıtlarıAtaşehir'de köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildiİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde 16 Şubat'ta sokakta yürüyen İrem G. D. pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.Durumu fark eden çevredeki bir vatandaş tarafından köpekten kurtarılan çocuk, köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.Hastaneye kaldırılan ve vücudunda hafif yaralar bulunan çocuğun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Polisin ise köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattığı belirtildi. - Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildiBu arada pitbullun çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anı ve çevredeki vatandaşın müdahalesi görülüyor.
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