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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul-Ankara otobanında karla mücadele

İstanbul-Ankara otobanında karla mücadele

Karla mücadele aracı geliş

Yoğun Mesai Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Karayolları çalışanı Ali Ozmuş röp
-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde kar kalınlığı 10 cm'yi buldu. Etkili olan kar ve sağanak, hiç yağış olmaması halinde barajlarda 110 günlük suyu kaldığı aktarılan Başkentlileri rahatlattı. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için alarma geçerek, karla mücadelede yoğun mesai yaptı. Karayolları personeli Ali Ozmuş, sabahın erken saatlerinde bekledikleri yağışın geldiğini belirterek hiçbir sıkıntı yaşanmadığı kaydetti.
Ozmuş, vatandaşların rahat bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için ellerinden geleni Karayolları Genel Müdürlüğü’nün imkanları çerçevesinde yaptıklarını söyledi.

(MC-BC -
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