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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ISPARTA - Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ISPARTA - Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarıHırsızlık şüphelisi tutuklandıISPARTA (AA) - Isparta 'nın Yalvaç ilçesinde, iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.İlçede iki aydır yapılan hırsızlıklar üzerine çalışma başlatan polis, M.S'yi takibe aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini görünce kaçmaya çalışan zanlı, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, şüphelinin iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerine giren zanlının çekmeceden para çaldığı anlar yer alıyor.

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