Isparta’da TIR ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

--Kaza sonrası vatandaşların gelmesi(Araç kamerası)

--Kaza sonrası detay(araç kamerası)



( ISPARTA - GÜVENLİK KAMERASI)- TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı- Kaza görüntüsü başka bir otomobilin araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi ISPARTA



- Isparta’da TIR ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kaza saat 08.10 sıralarında Modernevler Mahallesi 142 cadde ile 161 caddenin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Mehmet D. idaresindeki 32 LZ 005 plakalı TIR ile Bekir S., yönetimindeki 32 LN 926 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak, yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekir S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı Öte yandan kaza anı kavşakta bekleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde yeşil ışığın yanmasıyla araçların hareket ettiği, bu sırada motosiklet sürücünün tali yoldan anayola girdiği ve TIR’la çarpıştığı görülüyor. Kaza sonrası vatandaşların motosiklet sürücünün yardımına koşması da yine görüntülerde yer alıyor. (ASA-



loading...