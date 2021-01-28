Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Isparta’da bazı ilçe ve köyler beyaza büründü

Isparta’da bazı ilçe ve köyler beyaza büründü

-Keçiborlı ilçesi aydoğmuş köyünden kar görüntüsü

Karayolları Yoğun Mesai Kış Mevsimi Kar Yağışı Karaağaç 

--Isparta-Dinar yolundan kar görüntüsü
--Senirkent ilçesinen karayolları ekibi çalışma ve kar görüntüsü

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da kent merkezine beklenen kar henüz yağmazken bazı ilçe, belde ve köyler beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için yoğun mesai yapıyor. Isparta merkezde bu kış mevsimi henüz beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Ancak Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç, Şarkikaraağaç ilçeleri ve bu ilçelere bağlı belde ile bazı köylerde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte belediye ve karayolları ekipleri de yollarda çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, belediye ekipleri de ilçe merkezlerinde çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement