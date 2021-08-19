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- Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı - Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı - Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı

- Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı - Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı

-Kavga anı güvenlik kamerası

( ISPARTA ) - Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı- Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı ISPARTA

Kamera Sparta Güvenlik Kamerası Kışla Saldırı 


- Isparta’da cadde ortasında 2 grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks maçını aratmayan kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Kafeler Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde 2 grup henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavganın caddede yürüyen 2 kişiden birinin diğer 2 kişiye doğru sandalye fırlatmasıyla başlıyor. Daha sonra taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırıyor. Kavga çevredeki insanların şaşkın bakışlarıyla bir süre devam ederken, araya giren vatandaşlar tarafları sakinleştiriliyor. Öte yandan polis, kavga eden gruplara müdahale ederek, tarafları ifade için emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MEY-ASA-İA-
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