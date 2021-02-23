Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İşe gitmek için evden çıkan genç adam kurşunların hedefi oldu

İşe gitmek için evden çıkan genç adam kurşunların hedefi oldu

Olay yeri

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Detay
-Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde bir genç adam sabah evden çıkıp işe gittiği esnada oturduğu evin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren iki şahıs kayıplara karıştı. Olay, sabah 09:00 sıralarında Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samet U.(24) işe gitmek için evden çıktığı sırada, aralarında alacak-verecek davası bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından çok sayıda isabet alan Samet U. yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren iki şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Samet U.’yu hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor. Olay anı güvenlik kamerasında Yaşanan olay ise çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Kovalamacanın ardından bir kişinin silahla yaralanıp yere düştüğü ardından gelen diğer kişinin yerdeki Samet U.’ya bir el daha ateş ettiği görülüyor (ECİ-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı