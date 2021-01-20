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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İşçileri almaya giden servis otobüsü alevlere teslim oldu

İşçileri almaya giden servis otobüsü alevlere teslim oldu

SERVİS OTOBÜSÜNDEN GÖRÜNTÜ

Güvenlik Kamerası Servis Otobüsü Yangın Yeri Servis Aracı Yangına Müdahale 

-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
-VE DETAYLAR

( BURSA ) -- Facianın eşiğinde dönüldü, o anlar kameraya yansıdı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki servis aracı alevlere teslim oldu. Araçta işçilerin olmaması facianın önüne geçti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüste ise maddi hasar meydana geldi. Olay Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir fabrikaya işçi taşıyan servis aracı işçileri almak için yola çıktı. Bu sırada servis otobüsünün motor kısmından önce dumanlar ardından alevler yükselmeye başladı.
Sürücü hemen otobüsü kenara çekerek kendisini aşağı attı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler alev topuna dönen otobüsteki yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüsteki yangın ve sürücünün kendisini dışarıya atma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın sırasında otobüste işçilerin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Yangın sonucu servis aracında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (SA-MŞ)
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