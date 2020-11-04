Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı

İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı

Büfe sahibi ile röportaj

Gündüzler Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Alarm Sistemi 

-Elinde sopa ile nöbet tutan büfe sahibinden genel ve detay görüntüler
-Büfedeki hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri

( ADANA ) -- Hırsızların iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı ADANA

- Adana’da iş yerine hırsız dadanan büfeci, elinde sopayla geceleri nöbet tutmaya başladı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde Mutlu Boyacı'ya ait büfeden hırsızlık olayları arttı. Hırsızların önce alarm sisteminin kablolarını kestikleri sonra da iş yerine girdikleri belirlendi. Bunun üzerine İş yeri sahibi Mutlu Boyacı, gündüzleri çalışıp geceleri de dükkanını kapattıktan sonra elinde sopayla hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı.
4 gün için 3 defa girmeye çalıştılar İş yerine 4 gün içerisinde 3 defa hırsızlığa teşebbüs olduğunu belirten Boyacı, "İş yerimde nöbet tutmaya başladım. 5 bin iş yerinin olduğu yerde güvenlik zayıf olduğundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Günün yorgunluğu ile gece saat 10’dan sonra arabada oturup dinlenip, iş yerimi gözetleyip hırsızları beklemeye başladım. Hırsızlar 4 gündür iş yerime girmeye çalışıyor" dedi.
Hırsızların iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. (CNK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı