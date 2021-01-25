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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İş yerine giren hırsız güvenlik kamerasında

İş yerine giren hırsız güvenlik kamerasında

-güvenlik kamerası-

Kuruyemiş Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Hapis Cezası 

-Şahsın iş yerlerine girmesi
-İş yeri iç detaylar
-Poşetler ile malzemeleri alması
-Kasadaki paraları alması
-İş yerinden ayrılması

( KAHRAMANMARAŞ )- Aynı gece 2 iş yerine girerek 3 bin lira para ve toplamda 7 bin lira değerinde eşya çalan şüpheli yakalandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta aynı gece 2 iş yerine girerek 3 bin lira para ve toplamda 7 bin lira değerinde eşya çalan bir kişi önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak Perşembe günü gece saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki bir telefon bayisine giren Y.Y isimli şüpheli, iş yerinden 5 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Aynı gece Onikişubat ilçesi Azerbaycan Caddesinde bulunan bir kuruyemişçi dükkanına gelerek, iş yerinin kapısını zorlayıp içeri giren şahıs buradan da 3 bin lira para ve 2 bin lira değerinde sigara çaldı. Hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık ekipleri çok sayıda kamera kaydı inceleyerek elde edilen eşkal doğrultusunda her iki olayın şüphelisinin Y.Y isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Ayrıca hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın yaklaşık 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olduğu ortaya çıkarken, şahısla ilgili soruşturma devam ettiği bildirildi.
(HLL-
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