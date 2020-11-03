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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İş yerindeki tadilat iki esnafı birbirine düşürdü.. O anlar kamerada

İş yerindeki tadilat iki esnafı birbirine düşürdü.. O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Bıçaklı Kavga 

-Tadilat yapılan dükkanın içinden kavganın başlamadı
-iki grubun birbirine girmesi
-Bıçakla bir kişinin saldırması

( İSTANBUL ) - Esnafların bıçaklı kavgası kamerada İSTANBUL

- Esenyurt’ta, komşu dükkanlar arasında tadilat yapıldığı esnada gürültüden dolayı kavga çıktı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 30 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Esenyurt 1109. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler tarafından işletilen dükkanda yapılan tadilattan çıkan gürültüden, rahatsız olan komşu iki esnaf birbirine girdi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tadilat yaptırılan dükkanın içine gelip şikayette bulunan adama saldıran dükkan sahibine çevredeki çalışanlarda katıldı.
Bıçaklı kavga sokağa taştı Yumruk yumruğa giren esnafların kavgası sokağa taştı. Kavgaya karışan bir kişi, kavga ettiği gruba bıçak çekerken, kavga çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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