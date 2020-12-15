Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İş yerindeki süs havuzundan su içti, kasayı soyup camdan atladı

İş yerindeki süs havuzundan su içti, kasayı soyup camdan atladı

Hırsızın süs havuzundaki suyu içmesi, kasayı soyması, camdan atlaması

Notebook Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Sadaka Kutusu Polis Ekipleri 

-güvenlik kamerası görüntüsü

( BURSA )- Pideciye giren hırsız yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi BURSA

- Bursa’da pideci dükkanına giren hırsız iş yerinde bulunan süs havuzuna akan suyu içtikten sonra kasadaki paralar, elektronik eşyalar ve sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay, şehir merkezindeki bir pide salonunda meydana geldi. Mekân sahibi İlkay Y., sabah iş yerine geldiğinde kapısının açık olduğu gördü. Kasaya giden İlkay Y. kasada bulunan sadaka kutusu, 1300 lira ile cep telefonlarını ve notebooku bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin lokantanın kapalı olduğu saatte içeriği girip akvaryuma akan suyu içtikten sonra sadaka kutusu, kasadaki para, notebook ve cep telefonlarını çaldığını tespit etti. Polis ekipleri, görüntülerden eşkâli belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. (ZP-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement