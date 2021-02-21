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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı

İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı

hırsızlık anları

( BURSA ) BURSA

Sadaka Güvenlik Kamerası Ekmek Fırını Sadaka Kutusu Hırsız 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir erkek şahıs işyerinde bulunan sadaka kutusu çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir erkek şahıs gece açık olan ekmek fırınını gözüne kestirdi. Gözü dönmüş hırsız kapıları kapalı olan işyerinin kapılarını elleriyle açarak içeride kimsenin olmadığı fak etti. Daha sonra tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu alıp hızla işyerinden ayrıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan bir gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığı fark eden işyeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şok oldu. Hemen polise durumu haber veren işletme sahibi hırsızın bulunmasını istedi. Ekipler şimdi sadaka kutusunu çalan hırsızı arıyor.
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