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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İş yeri deposundan 10 adet dalgıç pompası çalan şüpheli tutuklandı

İş yeri deposundan 10 adet dalgıç pompası çalan şüpheli tutuklandı

Zanlının adliyeye çıkarılması

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası İtiraf Hırsız 

-Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler
-Hırsızların ağır olması nedeniyle götüremediği dinamolar
-Güvenlik kamerası

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir bobinaj dükkanının deposundan 10 adet dalgıç pompası çalan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Kamyonet ile olay yerine gelen hırsızlar, bobinaj dükkanının deposundan 10 adet dalgıç pompayı çalarak götürdü. Hırsızlar, depodan çıkardıkları büyük dinamoları ise taşıyamadıkları için olay yerinde bıraktı. Hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden ve Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte hırsızların bulunması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan kamyoneti güvenlik kamerası görüntülerinden belirledi. Kimliği tespit edilen şahıs, yapılan operasyon ile göz altına alındı. Hırsızlık suçlamasını kabul etmeyen İ.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken tutuklanmak üzere sevk edildiği mahkemede hırsızlık olayını D.K. ve S.K. isimli kadınlarla birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. İ.A., mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, Asayiş ekiplerince ikametlerinde yakalanan D.K. ve S.K. isimli kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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