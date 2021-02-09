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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İş makinelerinden mazot çalan hırsızlar kamerada

İş makinelerinden mazot çalan hırsızlar kamerada

-güvenlik kamerası-

İş Makinesi Akalan Güvenlik Kamerası İş Makinası Hırsız 

-Şahısların mazotları alması
-Bidonlarla taşıma detayları
-Yakın ve uzak planlar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta iki iş makinesinden bidon ile mazot çalan şüpheli tutuklandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta iki iş makinesinden bidon ile mazot çaldıktan sora yakalanan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mazot hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri ve detaylı çalışmada, mazot hırsızlığı olayını bir şahsın gece yarısı iki farklı iş makinasının mazot depolarından hortumla 2 bidona mazot çektiği, yakın bölgede kendi aracına taşıdığı, taşıma anında bidondan mazot sızarak iz bıraktığı görüldü.
Ekipler, mazot atıklarını izleyerek olayın şüphelisinin Veysel K. (29) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Veysel K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (HLL-
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