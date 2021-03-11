Iraklı anne Suriye'deki çocuklarına sınırda kavuştu

-Annenin çocuklarına sarılması

-Çocukların birbirine sarılması



( HATAY )- Efaf Naci Ahmed ile 2.5 yıldır göremediği çocuklarına kavuşma anı duygulu anlar yaşattı HATAY



- Iraklı anne 2.5 yıldır göremediği çocuklarına Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kavuştu. Irak'ın Enbar kentinden 2.5 yıl önce Suriye'ye göç eden oradan da iki çocuğuyla Türkiye'ye gelerek Samsun'a yerleşen anne Efaf Naci Ahmed'in çocuklarından 8 yaşındaki Tuga ile 7 yaşındaki Rukiye İskender Mohammed İdlib'de kaldı. Aramalar sonucu çocuklarını bulamayan anne Efaf, yetkililere durumunu bildirerek yardım istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan devreye girerek Tuga ile Rukiye'nin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı. Hatay Valiliği koordinesindeki ekipler çocuklara İdlib'te ulaştı. Türkiye'ye getirilen Tuga ile Rukiye Cilvegözü Mülki İdare Amirliğinde annelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çocuklarına kavuşan anne Efaf Naci Ahmed, çocuklarına kavuşmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.



Efaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere çocuklarına kavuşmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.



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