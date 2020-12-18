İntikam için böyle dehşet saçtı

-aracın çarptığı vatandaşın koşarak kaçması

-araçta bulunup yaralanan kadın ve bebeğin araçtan çıkması

-olaya şahit olan vatandaşlarla röp.

-detaylar



( BURSA )- Araba bulunan minik çocuğa aldırmadı, husumetlisine araçla böyle çarptı BURSA



- Bursa'da önce bıçakları komşularına ertesi gün araçla çarparak yaraladılar. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yıldırım ilçesinde komşular arasında çıkan gürültü kavgasında Murat Ç. (47) ve oğlu O.Ç. (16), tartıştıkları komşuları Osman Nemutlu (32) ve Yusuf Nemutlu (22) kardeşleri bıçakla yaraladı. Olaydan 2 gün sonra ise Murat Ç.'nin diğer oğlu Mehmet Ç., Yusuf Nemutlu'ya aracın içinde küçük bebek olmasına rağmen arabayla çarparak yaraladı. Aracın çarptığı Yusuf Nemrutlu, araç çarptıktan sonra olay yerinde koşarak kaçarken, aracın içinde bulunan kadın ve bebek ise aracın camının kırılması sonrası yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçen hafta merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Okul Caddesi'nde meydana geldi. Osman Nemutlu ve Yusuf Nemutlu kardeşler ile Murat Ç. ve oğlu O.Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine evden bıçak alan baba-oğul, iki kardeşe saldırdı. Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu karnından bıçaklandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken gözaltına alınan şüpheliler de çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralılar Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayı duyup aracın içinde yaralananlara yardım eden esnaf, "Dükkanda otururken bir ses geldi hemen dışarı çıktık. Baktık kıyamet kopmuş, çarpmanın etkisiyle aracın içinde bulunan çocuk ve kadının yüzü camlardan dolayı kesilmiş, aracın çarptığı çocuk ise ayağa kalkıp koşarak kaçıyor. Yaralı çocuğun yüzünü temizledik. Ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.





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