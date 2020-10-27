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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti

İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

İntihar Belediye Başkanı Makam Aracı Memur Polis Ekipleri 

-ŞAHSIN GÖRÜNTÜSÜ
-BAŞKANIN İKNA ÇALIŞMALARI
-ŞAHSIN İKNA OLUP AŞAĞI İNMESİ

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde senet ile aldığı ve 45 yıldır oturduğu evin bir başkasına satılmasına kızan kişi intihar teşebbüsünde bulundu. 3. Kattan atlamak isteyen şahsı belediye başkanı ikna etti. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde ikamet eden Celal A. (75), 45 yıl önce senet ile aldığı evinin üzerine 3 katlı bir bina yaptı. Aradan geçen uzun yıllar sonra Celal A’nın senet ile araziyi satın aldığı kişinin yakınları araziyi almak için durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararıyla Celal A’nın senet ile almış olduğu arsa elinden alındı. Daha sonra evine icra memurlarının geldiğini gören Celal A., evini vermemek için 3 katlı binanın tepesine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak Celal A’yı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çabalarıyla ikna olmayan Celal A., için olay yerine Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım geldi. Başkan Yıldırım’ın ikna çalışmaları sonucunda Celal A., bulunduğu yerden indi. Başkan Yıldırım ile makam aracına binen Celal A., olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (KA-SD-
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