Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İntihar etmek isteyen şahsı belediye başkanı ikna etti

İntihar etmek isteyen şahsı belediye başkanı ikna etti

Belediye başkanının şahsı indirme çabası

İntihar Belediye Başkanı İntihar Girişimi Allah Polis Ekipleri 

-Onunla sohbet etmesi
-Şahsın ikna olup inmesi
-Belediye başkanının şahsın sorunlarını dinlemesi

( KOCAELİ )- Yürüyüşe çıkan belediye başkanı intihar etmek isteyen şahsa engel oldu- Belediye başkanının o sözleri intihardan vazgeçirdi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde intihar etmek için inşaatta bulunan bir kulenin üzerine çıkan şahsı, o sırada bölgede yürüyüşe çıkan belediye başkanı ikna etti. Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin İsmail olduğu ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen bir şahıs, bunalıma girerek intihar etmek için cadde üzerinde bulunan inşaatın kulesine çıktı. Şahsın kuleye çıktığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, şahsı çıktığı yerden indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı.
Acil yardım ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında bölgede sabah yürüyüşü yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise intihar girişiminde bulunan şahsı görünce olay yerine geldi. Şahsın çıktığı kulenin yakınına gelen Başkan Bıyık, bir süre sohbet ettiği şahsı ikna ederek intihar girişiminden vazgeçirdi. "Sen bizim için değerlisin, çözülmeyecek bir şey yok. Sen aşağıya gel, problemlerini çözeriz inşallah’ diyen Başkan Bıyık’ın sözleri üzerine ikna olan şahıs, çıktığı kuleden indi. Kuleden inen şahıs daha sonra belediye başkanına sorunlarını anlattı. (MU-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı