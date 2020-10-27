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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir iş yeri önünden geçen şahsın cebinden yere par düşürdüğü anların güvenlik kamerasına yansıması

Sosyal Medya Vatandaşlık Kamera Güvenlik Kamerası Yansıma 

-Yaklaşık 5 dakika sonra parayı fark eden vatandaşın yerden parayı alması
-Paranın sahibinin görüntüler sosyal medyada paylaşılarak bulunması
-50 liranın şahsın bir yakınına teslim edilmesi
-Parayı bulan Birol Yavuz, röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Yolda bulduğu paranın izini sürdü, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek paranın sahibini buldu. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Birol Yavuz isimli kişi yerde 50 TL buldu. Parayı sahibini bularak teslim etmek isteyen Yavuz, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Parayı düşüren kişinin eşkâlini tespit etti. Şahsın bulunması için sosyal medyada paylaşım yaptı. Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede parayı düşüren kişiyi bulmayı başardı. Para, Niksarlı olduğu öğrenilen şahsın bir yakınına teslim edildi. İnsanlık ölmemiş dedirten Birol Yavuz, vatandaşlık görevini yerine getirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi (Nİ-GF-
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