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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İnşaatlardan 34 bin TL değerinde malzeme çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

İnşaatlardan 34 bin TL değerinde malzeme çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

şahısların inşaat alana gelişi

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-malzeme çalma anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te inşaatlardan piyasa değeri 34 bin TL olan demir kalası, demir çubuğu, merdiven gibi inşaat malzemeleri çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise kameraya yansıdı. Pendik'te 3 Ekim ve 10 Ekim tarihleri arasında inşaat alanlarından piyasa değeri toplam 34 bin TL olan demir kalası, demir çubuğu, demir ayağı ve merdiven çalınması olaylarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen Uğur Ş. (21) ve Ö.E. isimli yaşı küçük şahıs 13 Ekim tarihinde polislerce kıskıvrak yakalandı. Şahısların çaldıkları malzemeleri başka bir iş yerine sattıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Ö.E. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. “Açıktan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen Uğur Ş. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların inşaat alanlarından malzeme çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (CGK-
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