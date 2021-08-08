Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular

İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜ

Teknoloji Akalan Güvenlik Kamerası Elektronik Alet Hırsız 

-DETAT GÖRÜNÜLER

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de içerisinde inşaat malzemelerin bulunduğu minibüsü soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Sokakta dakikalarca dolaşıp etrafı kontrol eden hırsızlar daha sonra minibüsün kapısını açarak malzemeleri çaldı. Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Güral Sokak’ta meydana geldi. Sokağa giren hırsızlar minibüsün içerisinde inşaat yapımında kullanılan teknolojik, elektronik aletler olduğunu fark etti. Minibüsün etrafında dolaşan ve çevreyi iyice kolaçan eden hırsızlar daha sonra minibüsün kapısını açarak içeride bulunan malzemeleri, kendi araçlarına yükledi. Hırsızlık anı ise başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı