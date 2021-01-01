Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İnşaat halindeki binada yılbaşı kutlaması yapan 18 kişi yakalandı

İnşaat halindeki binada yılbaşı kutlaması yapan 18 kişi yakalandı

Binada yakalanan şüphelilerden görüntü

Para Cezası Eğlence Mekanı Yılbaşı Yılbaşı Kutlaması Sokağa Çıkma Yasağı 

-Masalar
-Masalardaki meze ve içkilerden görüntüler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de pandemi tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen inşaat halindeki bir binayı ışıklandırarak yılbaşı eğlencesi düzenledikleri belirlenen 18 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde yılbaşı dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, Çarıklar Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada yılbaşı eğlencesi düzenlendiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden binaya operasyon düzenleyen ekipler, yılbaşı eğlencesine katılan 18 kişiyi gözaltına aldı. Işıklandırma yapılarak süslenen binada yapılan incelemede ise yılbaşı eğlencesine katılmak için gelen şahısları ağırlamak için 9 masa ve bir adet bar oluşturulduğu, masalara içki ve meyve servisi yapıldığı, ayrıca canlı müzik yayınının yer aldığı belirlendi. Usulsüz olarak eğlence mekanına dönüştürüldüğü tespit edilen binada 107 adet bandrolsüz içki ele geçirilirken, eğlenceye katıldıkları belirlenen 18 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 56 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Komik ve Sevimli HayvanlarKomik ve Sevimli Hayvanlar
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Dünyanın 'En' leriDünyanın 'En' leri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı