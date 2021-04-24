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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada

İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada

hırsızlık anı

( BURSA ) BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen şüpheli, bir süre park halindeki bisikleti gözlemledi. Şahıs çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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