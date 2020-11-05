İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen kazada facianın eşiğinde böyle dönüldü



- Bursa İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü bir tanker, bir kamyonet ve servis minibüsüyle ile halk otobüsün karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Ömer A idaresindeki 23 BE 558 plakalı tanker sürücüsü Metal sanayiye dönmek için yavaşladı, bu sırada arkasından gelen Mesut K idaresindeki 16 KBY 19 plakalı kamyonette yavaşlarken onu gören Servis Minibüsünü kullanan Özkan K idaresindeki 16 AEK 702 yavaşladı. Yağan yağmur nedeniyle yerlerin ıslak ve kaydan olması nedeniyle duran araçları sonanda fark eden Hüseyin Y idaresindeki 16 M 06032 plakalı halk otobüsü minibüse arkadan çarptı. Servis aracı da önünde duran kamyonete çarpması sonucu kamyonet duran tanker ile servis aracının arasında kaldı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönen kaza sonucu İnegöl Alanyurt yolu trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekip Kazaya müdahale ederek kontrollü bir şekilde yolu trafiğe açtı. Maddi hasar alan araçlar kaza yerinden kaldırmasın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza neyse saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor (GB-



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