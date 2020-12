İmara aykırı 100 projeden 300 milyonluk vurgun

- Adana’da aralarında eski Ceyhan Belediye Bakanı Kadir Aydar’ında bulunduğu 5 kişi “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet” suçlamasıyla tutuklanırken belediye başkanı ve ekibinin 2019 yılında mahkemenin ilçenin imar planına iptal etmesine rağmen 100 projeye yaklaşık 300 milyon karşılığında ruhsat verdikleri öne sürüldü.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve rüşvet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında 5 Şubat'tan bu yana teknik ve fiziki takip olan zanlıların yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık’ta şafak vakti operasyon düzenledi.

CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı.300 milyonluk vurgunOperasyonun ardından rüşvet alımının detayları da ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi’nin imar planının iptal edildiği, yeni imar planı hazırlanması gerektiği ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100’e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL’lik yolsuzluk yapıldığı öğrenildi. Bu projelerin dışında imara aykırı veya ruhsatsız işletmelerin, Ceyhan Belediyesi Zabıta veya İmar Müdürlüğü personeli tarafından belirlendiği ve mühürleneceği söylenen işletme sahiplerinin, eski belediye başkanı Kadir Aydar’a yönlendirildiği belirlendi. Bu işletme sahiplerinden de Ceyhanspor’a bağış ya da kreş yapımına destek olarak para alındığı ancak bu paraların belediyenin ya da kulübün kasasına girmediği, kreş yaptırılmadığı, bunun yanı sıra imara uygun olmayan işletmelerin görmezden gelindiği tespit edildi.‘Mühürleme' tehdidiTutuklanan şüpheliler arasında yer alan Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can’ın fabrikasının yüzde 40’lık bir kapalı alana sahip olması gerekirken, 135 bin Dolar rüşvet karşılığında bu alanı yüzde 100’e çıkardığı, işletmeye de imara aykırı olmasına rağmen ruhsat verildiği öğrenildi. Öte yandan rüşvet karşılığı ruhsat alan işletme sahiplerinin rüşvet vermeyi kestiği an belediye personelinin yeniden söz konusu işletmeye giderek mühürleme işlemi yapılacağını söyleyip, Aydar’a yönlendirildiği bildirildi.

Ayrıca tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın, ifadesinde, “Ben belediye başkanıyım, halkla iç içeyim. Benim ruhsat vermeyle işim olmaz” dediği öne sürüldü.6 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 17 şüpheli ise 22 Aralık’ta adliyeye sevk edildi.5 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsiCeyhan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Daha sonra 3 şüpheli adli kontrol, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler, belediye personeli Şevket açan ve müteahhit Murat İnanır ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgu, ifade alımı ve karar verilmesinin 33 saat sürdüğü mahkemede hakim karşısına çıkan Kadir Aydar, Gül Derya Demir, Murat İnanır, Şevket Açan ve Şeref Can tutuklandı. Selahattin Güler’e ise ev hapsi cezası verilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



