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İmamın motosikletini böyle çaldılar
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İmamın motosikletini böyle çaldılar

İmamın motosikletini böyle çaldılar

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

( TEKİRDAĞ )- Hırsızlık anı kamerada TEKİRDAĞ

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Cami İmamı Hırsız 


- Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheli cami imamının motosikletini çalarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre olay Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşandı. Çiftlikönü Mahallesi Otogar Camii İmam Hatibi Mesut Sezgin'e ait 59 KS 858 plakalı motosiklet Fırat Sokak üzerinde park halindeyken çalındı.İki şüphelinin yanlarında getirdikleri aletlerle motosikletin kilidini açarak yaptıkları hırsızlık güvenlik kameralarına an be an yansıdı.Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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