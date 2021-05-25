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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İlçe merkezine inen kurt koyunları böyle telef etti

İlçe merkezine inen kurt koyunları böyle telef etti

Koyunları boğmasından güvenlik kamerası görüntüsü

Akalan Güvenlik Kamerası Kurt Saldırısı Kaçış Saldırı 

-Koyunların kaçışmasından görüntü
-İrfan Yanıkan konuşma

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Beyağaç ilçesinde merkeze kadar inen kurt, koyun ağılına girdi. Dört koyunu boğup telef eden kurt saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Denizli’nin Beyağaç ilçesinde, kurt dağdan ilçe merkezine kadar geldi. Koyun besiciliği yapan İrfan Yanıkan’ın ilçe merkezindeki evinin yanında bulunan koyun ağılına gece geç saatte giren bir kurt, ağıldaki dört koyunu boğarak telef etti. Ağıldaki kurt saldırısı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi. Kurt saldırısı nedeniyle dört damızlık koyununun telef olduğunu anlatan İrfan Yanıkan, “Kurt gelmiş ve evimin arkasındaki ahıra girerek dört tane koyunumu telef etmiş. Bunu sabah 06.00 saatlerinde annem ve hanım inek sağmaya gelirken bilgimiz oldu. Zaten koyun ahırının ve ineklerin olduğu yerde kameralarım olduğu için oradan tespit ettik. Çok üzgünüm ve bu durumdan da mağduruz. Dört tane damızlık koyunum gitti. Bu konu hakkında gerekli tedbirlerin ve zararımın karşılanmasını istiyorum. Üzgünüz ve diğer vatandaşlarımızın da başına bu durum gibi şeyler gelmesin” dedi.
(HD-MB-Y)
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