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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İlçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu

İlçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu

- Güvenlik kamerasına yansıyan kurtların köpeği boğup, götürmesi

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Sokak Köpeği Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 


- Erzincan’ın Refahiye ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Refahiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, aç kaldıkları anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu. Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü. Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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