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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- İl dışından gelenlere PCR testi uygulanacak

- İl dışından gelenlere PCR testi uygulanacak

Jandarma ekipleri köylerde kontrol

Polis Karantina Jandarma Yılbaşı Polis Ekipleri 

-pazar girişlerinde ateş ve hes kodu kontrolü
-jandarma ekipleri yol kontrol uygulaması
-polis ekipleri yol kontrol uygulaması
-karantina yurdu kayıt ve yemek servisi
-drone kent görüntüsü

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yılbaşı öncesinde kritik bir karar aldı. Karar gereğince İl dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanacak. Test sonuçları pozitif çıkanlarla temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek. Koronavirüs salgınına karşı Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yılbaşı öncesinde yeni kararlar alındı. Bartın Valisi Sinan Güner’in başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince İl dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanması kararlaştırıldı. Kararın uygulanması ve takibi noktasında İl Sağlık Müdürlüğü yetkilendirilirken PCR testleri pozitif çıkan kişilerle birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek. Öte yandan daha önce alınan karar gereği kentteki akraba ve komşu ziyaretlerine ilişkin yasakta devam ediyor. (BB-
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