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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İki tırın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

İki tırın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

güvenlik kamerası görüntüsü

Jandarma Kamera Güvenlik Kamerası 

-olay yeri fotoğrafları

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de iki tırın kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dün Niğde-Nevşehir yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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