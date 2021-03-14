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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- İki otomobil böyle çarpıştı:2 yaralı

- İki otomobil böyle çarpıştı:2 yaralı

kaaza anı

( BURSA ) BURSA

Bild Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. F.T. idaresindeki otomobil ile S.B idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri savrularak metrelerce sonra durabildi. Kazada her iki sürücüde hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-
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