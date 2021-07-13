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İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada

İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası

Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Işık İhlali Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden görüntü
-Olay yerinden fotoğraf

( KONYA ) KONYA

- Konya’da seyir halinde bulunan iki motosiklet, ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hasanköy kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 42 APK 50 plakalı motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen diğer motosiklet sürücüsü seyir halindeyken ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Lada marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ö.A. ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışması ardından iki ayrı motosikletlinin otomobile çarpması yer alıyor. (RÇ-AH-
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