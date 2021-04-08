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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı tek başına kaldırıp çaldı...O anlar kamerada

İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı tek başına kaldırıp çaldı...O anlar kamerada

Demir tezgahı çalan hırsızın güvenlik kamerası görüntüsü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Aktüel 

-Güvenlik kamerasından aktüel detay
-Olayın yaşandığı sokak ve dükkandan aktüel detay
-Dükkan sahibi ile röportaj
-Genel ve detay

( ELAZIĞ -ÖZEL) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir hırsız, sabah kısıtlamanın bitmesiyle birlikte kapalı olan bir iş yerinin önünde bulunan ve 2 kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı otomobiline koyarak çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokak üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Kehya’nın işlettiği bıçak bileme dükkanının önündeki demir tezgah çalındı. Bunun üzerine yandaki otoparkın güvenlik kamerasından tezgahın bulunduğu alanı inceleyen Kehya, bir kişinin kısıtlamanın bitmesiyle birlikte sabah saat 05:00 sıralarında demir tezgahı çaldığını gördü. Durumu polise bildiren Kehya, iki kişinin zorlukla kaldırdığı demir tezgahı tek başına ve rahat tavırlarla arabasına atan hırsızın yakalanmasını istedi. Öteyandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.
Demir tezgahı çalınan iş yeri sahibi Turan Kehya, “Geçen günlerde de bizim burada tezgah demirimizi çalmışlar. Adam çok rahat bir şekilde alıp arabaya atmış. Kamera kayıtları var ve inşallah yakın zamanda yakalanır. Demir tezgahın değeri 500 liraydı ama bizim için o tezgahın gördüğü iş önemliydi. İki kişinin kaldıramayacağı bir şeyi tek başına alıp götürdü, değmezdi fakat bizi çok mağdur etti. Kısıtlama biter bitmez, sabah saat 05:00 sıralarında oluyor bu olay” dedi.

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