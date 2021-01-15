Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İki kamyonet arasında böyle sıkıştı

İki kamyonet arasında böyle sıkıştı

-güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay anı
-olay yerinden detay görüntüler
-polis ekipleri
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücü iki kamyonet arasına sıkışarak yaralandı. Kaza Mahmudiye Mahallesi Müjdeler Sokağı üzerinde meydana geldi. Murat K. idaresindeki 16 PC 660 plakalı kamyonet, Sedat K. idaresindeki 48 L 3077 plakalı kamyonete yol verdi. Bu sırada sokağa girmek isteyen bisiklet sürücü Murat M. karşı istikametten gelen kamyoneti göremeyince iki kamyonet arasında sıkıştı. Kamyonetin altında kalmaktan son ânda kurtulan bisiklet sürücü yere düşerek yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ânı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı