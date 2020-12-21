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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

- İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

İLK KAZADAN OLAY YERİNDE YARALININ GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Hastane Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-AMBULANSA BİNDİRİLMESİ VE DETAYLAR VAR
-İKİNCİ KAZADA İSE KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VAR

( BURSA )- Ticarî taksi ile otomobilin kazası kameraya yansıdı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 3 kişi yaralandı. Kazalardan biri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İlk kaza Avarlar kavşağında meydana geldi. Yılmaz D. idaresindeki 16 KBM 54 plakalı motosiklet ile İsmail Ob idaresindeki 16 KHA 29 plakalı panelvan minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri yaralıyı ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının ayağında kırık olduğu öğrenildi. İkinci kaza ise organize sanayi bölgesinde meyanda geldi. Murat B. idaresindeki 16 AIM 946 plakalı otomobil ile Salih İ. idaresindeki 16 T 5589 plakalı ticarî taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç farklı noktalara savruldu. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (SA-MŞ)
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