Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İki çocuk annesi Nermin U.'ya kurşun yağdıran eski eşi yakalandı

İki çocuk annesi Nermin U.'ya kurşun yağdıran eski eşi yakalandı

Arşiv-

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran zanlı yakalandı İSTANBUL

Hastane Dedektif Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç 


- Beyoğlu'nda eski eşi Nermin U.'ya sokak ortasında kurşun yağdırıp ağır yaralayan şahıs yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, talihsiz kadın ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Geçtiğimiz cuma günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nermin U. (45) iddiaya göre, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Mahir A. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuş ve ağır yaralanmıştı. Nermin U. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mahir A. ise olay yerinden kaçmıştı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmış, Mahir A.'nın yakalanması için harekete geçti. Telefon sinyalinden yakalandı Olayın yaşandığı yer ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler, şahsın bir an önce yakalanması için gece gündüz demeden çalıştı. Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Mahir A. gece saatlerinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mahir A.'nın yakalanmadan önce iki kişiye telefonuyla mesaj attığı, yerinin bu şekilde tespit edildiği öğrenildi. Eski eşi Nermin A.'yı sokak ortasında vurarak ağır yaralayan Mahir A., Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor Öte yandan, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan iki çocuk annesi Nermin A.'nın hala yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement