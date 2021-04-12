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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada

İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada

güvenlik kamerası görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Gaziantep’te bir ikamette hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Gaziantep’in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sarıgüllük Mahallesi'nde bir ikamette binaya girerek malzeme çalan şahıs binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Elinde çaldığı malzemelerle dolu poşetle çıkan E.B. ve E.K. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan H.Y. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.
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