Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İkametten hırsızlık kamerada

İkametten hırsızlık kamerada

hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-şüpheli şahısların emniyetten çıkarılma görselleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te iki ikametten hırsızlık yapan ve bir motosiklet çaldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıslardan biri tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 ikametten hırsızlık ile 1 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.B. isimli şahıs tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement